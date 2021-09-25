/651769/موعد-مباراة-ليفربول-أمام-برينتفورد-والقنوات-الناقلة

تقام مباراة ليفربول وبرينتفورد في تمام الساعة السابعة والنصف السادسة على ملعب جريفين بارك المباراة المنتظرة بين الفريقين في سادس جولات البريميرليج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 13 نقطة حيث فاز في أربع مباريات بينما تعادل في مباراة واحدة. و يحتل فريق برينتفورد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 8 نقاط .

ويسعي فريق ليفربول في مواصل نغمة الإنتصارات، وحصد الثلاث نقاط، حيث يرغب فريق الريدز في حصد بطولة الدورري هذا الموسم في ظل غياب اللقب عن النادي منذ سنوات.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

آثار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجد، حول تجديد تعاقد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، والذي اصبح من أساطير النادي الإنجليزي مؤخرا بعدما تمكن من مساعدة الفريق في الفوز بالعديد من الألقاب.

وتحدث يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة كريستال بالاس غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد كلوب" لم أتدخل في مفاوضات تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول ولا أعرف ما هي آخر التطورات التي تخص الصفقة، ولا أستطيع أن أؤكد على معلومة مؤكدة".

وتابع" أريد فقط أن يكون محمد صلاح جاهز دائما خلال مباريات هذا الموسم وأن يكون حاسما كما بدأ الموسم الكروي الحالي وساهم في تسجيل العديد من الأهداف".

وكان يورجن كلوب تحدث قبل شهر من الأن بأنه يتحدث شخصيا في أمور تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول وأن الأمور أوشكت على الانتهاء.

واختتم كلوب تصريحاته قائلا" ربما تحدث أي أحاديث مستقبلية بدون تواجدي مع النادي أما عن الأمور التي تخص باقي الفريق فأنا أعرف عنها كل شئ".