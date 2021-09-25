/651770/موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-وأستون-فيلا-في-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراته اليوم السبت أمام فريق أستون فيلا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة ظهراً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد

ومن المقرر أن تنقل الشبكة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

ويأتي اليونايتد للمباراة بعد تحقيقه إنتصار هام على توتنهام هوتسبير بثنائية دون رد في الجولة الماضية، وعلى الرغم من تذبذب نتائج الشياطين الحمر، إلا إنه تمكن حتى الأن من تحقيق نتائج جيدة.

تشيلسي وتوتنهام، وتعادل أمام ليفربول، وهو ما يجعل كيبة سولشاير تبحث عن تجنب الهزيمة على الأقل.

ويحتل اليونايتد المركز السادس برصيد 21 نقطة، ويبحث عن تحقيق الفوز أمام السيتي من أجل التقدم في الترتيب والإقتراب من المرابع الذهبي بشكل أكبر، للعودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعلى الجانب الآخر، فإن مانشستر سيتي يدخل اللقاء بدوافع قوة خاصة مع بحثه عن مواصلة مطاردة ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي، ورغبته في عدم فقدان أي

انتهت قليل مباراة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي امام نادي يانج بويز السويسري بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين مقابل هدف.

وشهد اللقاء تسجيل البرتغالى كريستيناو رونالدو هدفاً لصالح اليونايتد ، فى الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة سحرية من مواطنه برونو فيرناينديز، ليضعها رونالدو بين أقدام حارس يونج بويز.

ثم تعادل فريق يانج بويز السويسري في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب بوبي نغامالو, لتنتهي احداث الشوط الثاني والمباراة بنتيجة التعادل وحصول كل فريق علي نقطة وحيده.

وكان المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اولي سولشاير قد بدأ المباراة بتشكيلة مكونة من الآتي: تشكيل مانشستر يونايتد: فى حراسة المرمى: دي خيا. خط الدفاع: ماجوير، لينلدوف، وان بياساكا، لوك شاو. خط الوسط: فان دبيك، بوجبا، فريد. خط الهجوم: برونو فيرنانديز، سانشو، رونالدو.

تضم المجموعة السادسة من مجموعات دوري ابطال اوروبا لكرهة القدم كلاً من : نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي يانج بويز السويسري ونادي أتالانتا الإيطالي وفياريال الاسباني. ويسعي البرتغالي كريستيانو رونالدو الي قيادة فريقه للحصول علي لقب دوري ابطال اوروبا والذي يغيب عن خزائن النادي منذ عام 2008.

الجدير بالذكر ان نادي مانشستر يونايتد تمكن من تحقيق الفوز في اخر مباراة محلية بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد علي حساب نادي نيوكاسل يونايتد, احرز اهداف اللقاء كريستيانو رونالدو هدفين,وبرونو فرناديز هدف، جرينوود هدف.