متابعة السيسى أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان (السيسى يتفقد أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقى للطريق الدائرى والمحاور الفرعية)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى، تفقد أمس الجمعة، أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقى للطريق الدائرى والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحى الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبى.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس اطلع على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقى للطريق الدائرى، وتشمل رفع كفاءته وتوسعته، ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه بما فى ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مروراً بمناطق محور الفريق العصار وصولاً إلى محور (شبرا / بنها الحر) الذى أحدث نقلة نوعية فى إنهاء الكثافات المرورية التى كان يشهدها طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعى.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس حرص على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، مؤكدًا الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية القياسية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

وتحت عنوان (ﺑﺪء ﺟﻠﺴﺎت مجلسى اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ)، أشارت صحيفة (أخبار اليوم) إلى أن الرئيس السيسى أصدر القرار الجمهورى رقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى، كما أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد فى الساعة الـ 11 صباح الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021 لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الأول.

وفى الشأن المحلى أيضا، وتحت عنوان (اليوم بدء المرحلة الثالثة لطلاب "الدور الثانى" والمتخلفين فى الثانوية العامة)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة التعليم العالى أعلنت فتح باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى اليوم وحتى الاثنين 27 سبتمبر الجارى، لطلاب المرحلة الثالثة، وتشمل الناجحين فى الدور الثانى والمتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية فى الدور الأول للثانوية العامة بحد أدنى 50%.

وأضافت أن طلاب الشهادات الفنية (3 و5 سنوات) يواصلون تسجيل رغباتهم وحتى الاثنين المقبل، دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام سنتين، ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل، ومركز التكنولوجيا المتميز، للحاصلين على 60% فأكثر.

وأكد السيد عطا المشرف العام على التنسيق أن الطالب سيقوم بتسجيل رغباته باستخدام رقم الجلوس الخاص به والرقم السرى من خلال موقع التنسيق.

أما صحيفة (المصرى اليوم) قالت تحت عنوان ("التعليم" تفرض مسحتين أسبوعيًا على غير المُلقَّحين ضد "كورونا")، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عدم السماح بدخول العاملين الذين لم يتلقوا لقاحًا ضد فيروس كورونا إلى أماكن العمل، إلا بعد تقديم إفادة بإجراء مسحة بواقع مرتين أسبوعيًا.

وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال كتاب دورى أصدره إلى جميع المديريات التعليمية، بشأن متابعة تلقى العاملين بالتعليم اللقاح المضاد لـ "كورونا"، أن كل هذه الإجراءات تأتى فى إطار متابعة الوزارة للخطة التنفيذية لتطعيم العاملين استعدادًا لبدء عام دراسى آمن.

فى سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة استقبلت السفير اليونانى لدى مصر نيقولاوس جاريليديس، أمس الأول، بديوان عام الوزارة؛ لبحث سبل التعاون فى القطاع الصحى، ونقلت الوزيرة رسالة شكر وتقدير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى السفير اليونانى لدى مصر لدعم الحكومة اليونانية مصر بـ 250 ألف جرعة من لقاح فيروس "كورونا" من إنتاج شركة (أسترازينيكا)، والتى وصلت خلال اليومين الماضيين.

من جانبه، أعرب جاريليديس عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم جميع سبل الدعم للقطاع الصحى فى مصر، مشددًا على أهمية التعاون مع مصر وتبادل الخبرات، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من تطور فى المنظومة الصحية.

وعالميًا قالت (المصرى اليوم) إن الرئيس التنفيذى لشركة "موديرنا" للتكنولوجيا الحيوية ستيفان بانسل أعرب عن اعتقاده بانتهاء جائحة "كورونا" خلال عام مع زيادة إنتاج اللقاحات.

وأضاف أنه مع توفير جرعات كافية بحلول منتصف العام المقبل، سيمكن تطعيم جميع سكان العالم، ومن المحتمل أيضًا توفر جرعات مُعزِّزة بالحجم المطلوب، مؤكدًا فى السياق نفسه أن التطعيم سيكون متاحًا فى وقت قريب، حتى للرضع.

وتابع بانسل قائلا: "الذين لم يتلقوا اللقاح سيكتسبون المناعة بشكل طبيعى لأن سلالة دلتا شديدة العدوى، وبهذه الطريقة سنجد أنفسنا فى نهاية المطاف فى وضع شبيه بالإنفلونزا".