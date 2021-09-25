القوي العاملة : ورشة عمل لتطوير الخطة التدريبية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة...

عقدت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ورشة عمل، في إطار مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" لتعزيز ريادة الأعمال وتوظيف الشباب وخلق فرص العمل لهم، لوضع خطة تطوير الخطة التدريبية لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، والمراكز الثابتة والمتنقلة في محافظات صعيد مصر.

وأوضحت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوي العاملة منسقة الورشة، أنها تهدف إلي وتوفير التعليم والتدريب التقني والمهني للشباب في مختلف المجالات؛ تستهدف هذه الخطة بشكل خاص الشباب في المناطق المحرومة والقائمين في قرى مبادرة "حياة كريمة" الوطنية، فضلاً عن تحديث مناهج التدريب وتوفير تدريب مدربين متخصصين الموظفين-المدربين، بالإضافة إلي إنشاء روابط مع القطاع الخاص لتوفير الخبرة الفنية لتوفير التدريبات، كذلك التدريب الداخلي وفرص العمل المحتملة.

ومن المقرر ان تستهدف البرامج ما يقرب من 1000 شاب وتدريبهم على المهن المختلفة حسب أولويات طلبيات التشغيل في المحافظات الست المستهدفة وهي: الأقصر، سوهاج، أسيوط، وقنا، بني سويف ومطروح.

وكما أوضحت أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والبرنامج، والتي تهدف إلى مكافحة البطالة في المناطق الأكثر احتياجا وتحسين فرص العمل من خلال برامج تنمية القدرات والمهارات الحديثة والتشبيك مع القطاع الخاص وتعزيز القدرات المؤسسية، وتدريب كوادر التدريب المهني والمراصد ومكاتب التشغيل ، بالإضافة إلى وحدات تمكين المرأة .

كما يتعاون الطرفان أيضا لتعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتسهيل التخطيط ودعم القرار وذلك من خلال آلية التمويل الإستراتيجية التي يقدمها البرنامج المصري الإيطالي لتبادل الديون.

وقد شارك في ورشة العمل المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني وفريق عمل الإدارة المركزية للتدريب المهني، وممثلي الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوي العاملة ، بالإضافة إلى مديري المديريات ومديري مراكز التدريب الثابتة ومسئولي التدريب في مديريات القوي العاملة بمحافظات الأقصر، سوهاج، اسيوط وقنا، بني سويف، ومطروح، ومشاركة ماريانا برسوم، وميلاد نجيب، وفريق العمل المعاون لهم من برنامج الأغذية العالمي.