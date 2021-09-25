/651772/تاريخ-مواجهات-الأهلي-وإنبي-قبل-مباراة-الليلة

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم السبت أمام فريق إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين:

والتقى الأهلي مع إنبي في 35 مباراة بمسابقة الدوري العام نجح الأهلي من تحقيق الفوز في 25 مباراة، وانتهت 7 مباريات بالتعادل وحقق إنبي الفوز في 4 مباريات.

وأحرز لاعبي المارد الأحمر 67 هدفا في شباك فريق إنبي واستطاع لاعبو الفريق البترولي أحرز 33 هدفا عبر تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

والتقى الأهلي مع إنبي في 6 مباريات أخرى خارج بطولة الدوري بواقع 3 مباريات في بطولة كأس مصر، و3 مباريات في السوبر المحلي، حقق الأهلي الفوز في خمس مباريات وفاز الفريق البترولي في مباراة واحدة فقط بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة في مرماه عن طريق الخطأ.