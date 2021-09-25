/651772/تاريخ-مواجهات-الأهلي-وإنبي-قبل-مباراة-الليلة
يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم السبت أمام فريق إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.
ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين:
والتقى الأهلي مع إنبي في 35 مباراة بمسابقة الدوري العام نجح الأهلي من تحقيق الفوز في 25 مباراة، وانتهت 7 مباريات بالتعادل وحقق إنبي الفوز في 4 مباريات.
وأحرز لاعبي المارد الأحمر 67 هدفا في شباك فريق إنبي واستطاع لاعبو الفريق البترولي أحرز 33 هدفا عبر تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.
والتقى الأهلي مع إنبي في 6 مباريات أخرى خارج بطولة الدوري بواقع 3 مباريات في بطولة كأس مصر، و3 مباريات في السوبر المحلي، حقق الأهلي الفوز في خمس مباريات وفاز الفريق البترولي في مباراة واحدة فقط بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة في مرماه عن طريق الخطأ.
يعقد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادي المختلفة.
مهاجم سموحة للأهلي
أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.
أرقام حسام حسن
وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.
وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.
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