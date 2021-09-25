/651774/موعد-مباراة-تشيلسي-ومانشستر-سيتي-والتشكيل-المتوقع

يدخل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات موسم 2021-2022 من بطولة الدوري الإنجليزي بقمة نارية على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

تشيلسي يدخل المباراة وعينه على تكريس العقدة لنادي مانشستر سيتي، خاصة وأن الفريق اللندني تمكن في الموسم الماضي من خطف لقب دوري أبطال أوروبا من فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، كما أقصاه من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتصدر تشيلسي ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، ويتساوى في الرصيد وفارق الأهداف مع ليفربول، وهو ما يجعل الفريقين يتقاسمان الصدارة.

تشكيل تشيلسي المتوقع

كيبا أريثابالاجا أندرياس كريستينسين – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر سيزار أثبيليكويتا – ماتيو كوفاتشيتش – جورجينيو – ماركوس ألونسو. كاي هافيرتس – ماسون ماونت روميلو لوكاكو.

تشكيل مانشستر سيتي

إيدرسون. كايل واكر – روبن دياش – ناثان أكي – جواو كانسيلو. كيفن دي بروينه – فرناندينيو – فيل فودين جابرييل جيسوس – فيران توريس – جاك جريليش.

نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام:

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز علي حساب نادي توتنهام بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما علي أرضية ملعب نادي توتنهام هوتسبير ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطرالتعادل السلبي علي مجريات الشوط الأول من المباراة ثم في الدقيقة50 من الشوط الثاني تمكن البرازيلي تياجو سيلفا من إفتتاح أهداف اللقاء بهدف لصالح تشيلسي من رأسية رائعة.

ثم أضاف الفرنسي كانتي هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-0 لصالح نادي تشيلسي.

ثم أضاف روديجار الهدف الثالث لصالح نادي تشيلسي لتصبح النتيجة 3-0 .

بهذه النتيجة عزز نادي تشيلسي رصيدة من النقاط إلي13 نقطة محتلاً بها المركز الثاني خلف نادي ليفربول صاحب المركز الأول بنفس عدد النقاط 13 نقطة.