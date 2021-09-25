أشرف المقرحي لـ دوت الخليج: سرعة التسجيل لتلقي اللقاح تساهم فى التخفيف من حدة الموجة الرابعة

/651776/أشرف-المقرحي-لـ-تحيا-مصر-سرعة-التسجيل-لتلقي-اللقاح-تساهم-فى-التخفيف-من-حدة-الموجة-الرابعة

أكد النائب أشرف المقرحي، عضو مجلس النواب، على ضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي من قبل المواطنين للتصدي للموجه الرابعة من فيروس كورونا المستجد، مشددا على سرعة التسجيل علي الموقع الالكتروني المخصص للحصول على لقاح فيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطنين وصحة ألابناء وجميع المحيطين بهم، محذرا من التهاون أو الاستهتار من عدم التسجيل وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

فيروس كورونا

وثمن النائب أشرف المقرحي، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، على أهمية دور وسائل الإعلام فى التوعية بأهمية التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، إضافة إلى أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

الموجة الرابعة

وتجدر الإشارة الى ان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الموجة الرابعة ستشهد انخفاض معدل الوفيات لفيروس كورونا مقارنة بالموجات الثلاث التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية بالتزامن مع التوسع في تلقي اللقاحات.

الاجراءات الاحترازية

وأكدت هالة زايد في، على استعداد وزارة الصحة والسكان لمواجهة الموجة الرابعة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وكذلك الأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب زيادة الإصابات خلال ذروة الموجة الرابعة.

وولفتت وزيرة الصحة إلى إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح "فاكسيرا – سينوفاك" المُصنع محليًا خلال الأسابيع الأخيرة، موضحة أن مصر استقبلت مواد خام لتنصيع 15 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، وجار استلام مواد خام تكفي لتصنيع 15 مليون جرعة أخرى، مؤكدة قدرة مصر على تأمين الاحتياج المحلي من اللقاحات بطاقة 80 مليون جرعة من المقرر الانتهاء من تصنيعها بنهاية شهر ديسمبر المقبل.