وزير التنمية: الرئيس السيسى يولى منظومة إدارة المخلفات الصلبة اهتماما كبيرا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوى، اليوم، مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولى يضم كلا من ليا كارول المدير الإقليمى للشرق الأوسط والدكتورة داليا لطيف كبير أخصائيين بالبنك وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسى والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور محمد خليل المنسق الوطنى لمشروع تلوث الهواء وممثلين عن الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة.

وأكد شعراوى، أن الوزارة تتعاون مع البنك الدولى باعتباره أحد أهم الشركاء الدوليين للوزارة والحكومة وشريك أساسى لجميع النجاحات التى حققتها الوزارة فى العديد من مجالات التعاون التى تهم المواطن المصرى، كما أن البنك يحظى بتقدير كبير لدى القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

ورحب بالنجاحات التى حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى سوهاج وقنا الذى تنفذه الحكومة مع البنك وتم إدراجه كأحد أفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وشهد اللقاء استعراض آليات الإسراع ببرامج عمل تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين مصر والبنك الدولى والخاصة بمشروع "إدارة تلوث الهواء وتحسين جودة الهواء وتغير المناخ فى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والقليوبية والجيزة) والممول من البنك الدولى بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة والتى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا من المتابعة والاهتمام لضمان نجاحها خاصة فى ظل توفير التمويل اللازم لتنفيذها بجميع المحافظات خاصة مشروعات البنية التحتية والتى تسير وفقا للخطط والبرامج التى تم وضعها بالتنسيق مع باقى الوزارات.

وأكد أهمية المكون الخاص بالمخلفات الصلبة فى هذا المشروع لارتباطه بتحسين جودة الهواء من خلال إنشاء مدينة متكاملة للمعالجة والتخلص لكافة أنواع المخلفات وغلق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة لرفع كفاءة الجمع والنقل.

وأوضح شعراوى أن مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبرى يتضمن الجزء الخاص بخفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة بما يواكب توجه الدولة نحو استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والتوسع فى الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلا من استخدام السولار، مشيرا إلى قيام الحكومة خلال هذه الفترة بالبدء فى تحويل العديد من أتوبيسات النقل العام التى تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالغاز والكهرباء.

وجدد الوزير التأكيد على أهمية توفير الدعم الفنى والتدريبى الذى يقدمه البنك الدولى للكوادر البشرية فى محافظات القاهرة الكبرى وهيئة النقل العام فيما يخص الجوانب التخطيطية والفنية والمالية والبيئية وآليات المتابعة وكافة العناصر التى يتطلبها المشروع لضمان نجاحه ووضع منظومة قابلة للاستدامة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المدينة المتكاملة لتدوير المخلفات بمختلف أنواعها ومعالجتها خاصة البلدية الصلبة والطبية والهدم والبناء والخطرة وذلك فى مدينة العاشر من رمضان على مساحة 1.200 فدان والتى تعد الأكبر على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وسيتم إنشاء مصانع ووحدات للمعالجة والتخلص النهائى للمخلفات ومركز تعليمى وتدريبى.

وشدد وزير التنمية المحلية، على استعداد الوزارة لتذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المشروع وسرعة حلها على الفور بالتنسيق مع المحافظات الثلاث.

من جانبه، أكد وفد البنك الدولى الدور المهم الذى تقوم به الوزارة فى هذا المشروع الخاص بتحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى والذى يوليه البنك الدولى اهتماما كبيرا، حيث تعتبر الوزارة شريكا أساسيا فى هذا المشروع، مشيرا إلى أهمية البدء فى الخطوات والإجراءات التنفيذية للاتفاقية على أرض المحافظات الثلاث.

وأعرب وفد البنك الدولى عن استعداده لتقديم كل الدعم للوزارات والمحافظات الشريكة فى المشروع للإسراع فى دخوله حيز التنفيذ خلال المرحلة القادمة والاتفاق على كراسات الطرح والاستعانة بالمكاتب الاستشارية ودعم الفرق التنفيذية من المحافظات وهيئة النقل العام بالقاهرة لتستطيع القيام بالمهام الموكلة إليها وكذا التوعية المجتمعية للمواطنين بكافة الخطوات المرتبطة بالمشروع.