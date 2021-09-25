الرى: تصميم وتنفيذ 3 قناطر للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر

جدة - نرمين السيد - يواصل قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة والدراسات الفنية بهدف تحديث وتأهيل وصيانة جميع منشآت الرى بمختلف محافظات الجمهورية.





وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وفقا لبيان صحفى، أن مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة يُعد أحد المشروعات الهامة فى مجال تأهيل منشآت الرى الكبرى، حيث تعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية فى مصر حيث تم إنشاؤها منذ 149 عاما، وتهدف لتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات عدد (7) ترع فرعية تغذيها المجموعة، وتخدم زمام مساحته حوالى 1.50 مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الجيزة).

وتابع: يأتى هذا المشروع إستكمالاً للقناطر التى سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية وهى قناطر (اللاهون – حسن واصف – الجيزة – مازورة – ساقولا – منشأة الذهب)، وقد تم تلقى العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضى، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفنى والمالى، وتم بدء التفاوض مع الشركات المنفذة.

كما يقوم القطاع بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – اوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآت – اعمال الحقن - الترميم).

وفى إطار تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى 5.60 مليون م3/يوم بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعى، يقوم قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالإشراف على تصميم وتنفيذ (3) قناطر هى (قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر - قنطرة الفم على المسار الجديد - قنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد).

كما قام القطاع بتنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم افتتاحه فى شهر مايو الماضى، والذى يعد من أهم الأهوسة الملاحية على نهر النيل، حيث تمر منه السفن السياحية المتنقلة بين الأقصر وأسوان بخلاف الملاحة النهرية المعتادة، وقد أدت أعمال التحديث لخفض زمن الملء والتفريغ ليصبح 15 دقيقة بدلاً من 22 دقيقة قبل عملية التأهيل، وهو ما ينعكس إيجابياً على تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة.

كما يتم تنفيذ عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، حيث يتم تنفيذ أعمال ترميم وصيانة ومراشمة للبوابات بعد تجفيف الفتحات وعمل الصيانة اللازمة للمحول والمولد الكهربائى.

بالإضافة لتنفيذ عملية تدعيم وتأهيل (25) فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى ك 1.046 على نهر النيل فرع دمياط وتدعيم البغال وإعادة تأهيل المبانى وصيانة البوابات وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وعمل أسفلت جديد لكوبرى القنطرة وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى ، بالإضافة لتدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية وقنطرة عمر بك.

كما يقوم القطاع حالياً بإجراء العديد من الدراسات مثل (دراسة تأهيل الكوبرى "الخرسانى الثابت والمعدنى المتحرك" أعلى سد ومفيض دمياط - دراسة تقييم الحالة الإنشائية لقنطرة فم بحر مويس بالبر الأيمن بالرياح التوفيقى كيلو 35.00 - أعمال جسات ورفع مساحى وجس صوتى للعديد من القناطر).