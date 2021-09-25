/651778/مشوارك-سعيد--سيولة-بشوارع-ومحاور-القاهرة-والجيزة

شهدت حالة الطرق والمحاور الرئيسية، في القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم السبت، حالة من الانتشار المروري، على مدار الساعة، للتعامل مع اي كثافات مرورية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية

كما شهد محور 15 مايو سيولة مرورية، كما انتظمت حركة سير السيارات بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، ومحور 26 يوليو.

الطريق الدائري

وشهد الطريق الدائري سيولة مرورية للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.

وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي والتحرير والدقي ومحور عرابي انتظام حركة سير المركبات وصولا إلى المهندسين.

كماانتظمت حركة المركبات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية.

وفي سياق أخر أمرت النيابة إحالة متهمين بسرقة مطبعة، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، بعد أن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفادة تلقيه بلاغا من صاحب مطبعة، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر قفل باب المطبعة ملكه وسرقة أجهزة طباعة.

القبض على المتهمين

وأتضح إجراء التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما «دراجة نارية»، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما عتلة حديدي، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر القفل»باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.