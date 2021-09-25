افتتاح خط اتوبيسات زنين_ التبه برعاية النائبة رشا أبو شقرة «صور و فيديو »

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تفتتح النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خط اتوبيسات جديد زنين_ التبه، اليوم السبت ، بناء علي الطلبات التي تم تقديمها من قبل اهالي بولاق الدكرور للنائبة رشا أبو شقره لإنشاء خط اوتوبيسات جديد لنقل المواطنين إلي عبود.

دوت الخليج يرصد افتتاح رشا ابو شقر لخط اتوبيسات زنين\ التبه خط اتوبيسات كفر طهرمس-عبود وكانت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، تقدمت بطلب بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢١، إلي اللواء المهندس رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لانشاء الخط لخدمة أهالي بولاق الدكرور وتم الحصول علي موافقة من رئيس هيئة النقل العام. جاء ذلك بالتعاون مع الشركة المصرية التي أعلنت استعدادها لتشغيل الخطوط السبت القادم بعدد ١٠ اتوبيسات، نظرا لاهمية الخط واحتياج المواطنين اليه ،إضافة إلى بأن خط سير الاتوبيس كالاتي: دائري كفر طهرمس - شارع كفر طهرمس - فيصل - ميدان الجيزة - الدقي - ميدان التحرير - شارع رمسيس - احمد حلمي - نهايه خط عبود كل الشكر على التعاون المثمر وسرعه الاداء والتنفيذ.

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