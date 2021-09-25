/651781/خالد-أبو-الوفا-يحصل-على-دعم-بقيمة-٢٠-مليون-جنيه-لإحلال-شبكة-المياة-ورصف-الشوارع--بسوهاج

حصل النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، على الموافقة بدعم ٢٠ مليون جنيه، لإحلال وتجديد شبكة المياة ورصف بعض الشوارع وتركيب "الانترلوك"،بنائ على الطلبات المقدمة من عدد من المواطنين للنائب خالد أبو الوفا، بشأن إحلال وتجديد شبكة المياة الرئيسية لحى شرق وحي غرب لضمان نقاء مياه الشرب ونظافتها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حصول النائب خالد أبو الوفا على دعم لاحلال وتجديد شبكة المياه والطرق بسوهاج

رصف الطرق

وأشار النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إلى تقدم المواطنين ببعض الشكاوي، بشأن تلف أسفلت العديد من الشوارع ووجوب رصفها لتصبح صالحة لاستخدام المارة والسيارات، إضافة إلى تلبية مطالبة السكان برصف شوارعهم الجانبية بحجر (الانترلوك) .

دور الإنعقاد الثاني

هذا ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن يعقد مجلس الشيوخ أولى جلساته يوم ٥ أكتوبر.

كما دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للإنعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي يوم السبت ٢ أكتوبر.

هذا وأجرى المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية وبعض من قيادات الوزارة، الخميس، زيارة تفقدية لمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على ما تم من أعمال وتجهيزات تمهيداً لإنتقال العاملين بالوزارة إلى المقر الجديد.

وقد صاحبه في الزيارة، محمود فتحي، المدير التنفيذى بوحدة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية بمجلس الوزراء، و الملازم أول عمرو ناجي حسين من الهيئة الهندسية.

وتفقد الوزير مقر الوزارة بجميع الأدوار ووقف على أماكن توزيع إدارات الوزارة المختلفة والعاملين بها ..كما تفقد سيادته أعمال التشطيبات النهائية التي قاربت على الانتهاء وكذلك الأثاث المكتبي بكل قطاعات الوزارة تمهيداً لاستلامها.