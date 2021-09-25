/651783/طليقة-طارق-العريان-بعد-عودة-نجلها-لمصر-ابني-كان-هيتقتل-بسبب-خطيبته

أعلنت هالة العتال، طليقة المخرج طارق العريان، عودة ابنها عمر العريان، من لبنان بعد مشاجرته الأخيرة هناك، ودخوله المستشفى وإجرائه ثلاثة عمليات جراحية بسبب تعرضه لكسور في أماكن متفرقة بجسده.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الواقعة التي تعرضها لها نجل المخرج المصري طارق العريان.

طليقة طارق العريان توضح حقيقة ما حدث لنجلها في لبنان

وحرصت العتال على توضيح تفاصيل الحادث الذي وقع ابنها ضحيته وأسبابه، مشيرة إلى أنه كان سيقتل على يد عشرة من الرجال بسبب مدافعته عن خطيبته.

كتبت العتال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد لله رب العالمين، على كرمك ولطفك، ألف حمد وشكر، رجوع ابني لمصر وأحب أشكر، مصر الطيران على تعاونها، معنا وحرصها على سلامة ابني، ده أولًا اما بالنسبة لرفضي الرد على صحفي، هو اهتمامي بعمر أولا، وسفري ليه بعد كام ساعة، وربنا يعلم بحالي ساعتها، ممكن أرد دلوقت".

وأردفت: "ابني محترم من عيلة بتفهم في الأصول ومتربي على معاملة الناس كلها باحترام وخصوصا المرأة، يعني ابني مضربش حد علي وشه، ابني كان مع خطيبته وصاحبتها وكل مشكلته أنه ماردش يسلم على واحدة في تضايقت أوي وعملت المشكلة، وكان هو لوحده بس".

طليقة طارق العريان تتوعد لأعداء نجلها

وأضافت هالة: "وفجأة خناقه مع عشرة للأسف أني بقول رجاله وهو كان راجل بيدافع عن خطيبته والبنات اللي معاهم لوحده مع عشرة بيتخقانوا معاه وكان حيتقتل، لولا ستر ربنا.. حق ابني هيرجع إن شاء الله، وأنا واثقه في القضاء اللبناني، ومعلومة بيحاولوا يعتذرو وكلموا عمر وطارق كتير وعندي المكالمات وعايزين يتصالحوا لأنهم عارفين أن مصيرهم السجن وده استحالة طبعا لأن ابني عمل عمليات".

واستكملت طليقة طارق العريان حديثها قائلة: "وده حرام بس أنا بقول حمد لله لأنه طلع راجل، وهو معايا أنا وطارق وخطيبته ووسط أهله أصحابه وان شاء الله يتمم شفاءه علي خير، وده أول كلام عن لساني، بعد الهري اللي حصل، وحسبي الله ونعم الوكيل في أي حد اتسبب في أي أذى لأبني".