فى يومهم العالمي..هيئة الدواء: جهود الصيادلة ساهمت فى اكتشاف لقاحات للقضاء على الوباء حول العالم

/651784/فى-يومهم-العالميهيئة-الدواء-جهود-الصيادلة-ساهمت-فى-اكتشاف-لقاحات-للقضاء-على-الوباء-حول-العالم

قالت هيئة الدواء المصرية ، فى الاحتفال باليوم العالمي للصيادبة ، “علينا أن نقدر دور الصيادلة في خدمة المجتمع وتعزيز الصحة العامة، والدور الأهم الذين قاموا به أثناء مكافحة فيروس كورونا، والمجهودات العلمية والبحثية التي قاموا بها مع فرق البحث العلمية الأخرى من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية”،مؤكدة أنها أفضت عن اكتشاف لقاحات متعددة ساهمت في القضاء على الوباء، وعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية في كل دول العالم”.

دوت الخليج يرصد تعليق هيئة الدواء المصرية فى اليوم العالمي للصيادلة

اليوم العالمي للصيادلة

تجدر الإشارة الى ان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الموجة الرابعة ستشهد انخفاض معدل الوفيات لفيروس كورونا مقارنة بالموجات الثلاث التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية بالتزامن مع التوسع في تلقي اللقاحات.

الاجراءات الاحترازية

وأكدت هالة زايد في، على استعداد وزارة الصحة والسكان لمواجهة الموجة الرابعة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وكذلك الأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب زيادة الإصابات خلال ذروة الموجة الرابعة.

وولفتت وزيرة الصحة إلى إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح "فاكسيرا – سينوفاك" المُصنع محليًا خلال الأسابيع الأخيرة، موضحة أن مصر استقبلت مواد خام لتنصيع 15 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، وجار استلام مواد خام تكفي لتصنيع 15 مليون جرعة أخرى، مؤكدة قدرة مصر على تأمين الاحتياج المحلي من اللقاحات بطاقة 80 مليون جرعة من المقرر الانتهاء من تصنيعها بنهاية شهر ديسمبر المقبل.