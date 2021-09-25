وزير الإسكان: إزالة مساحة ٥٩ فدانا تعديات شرق الكتلة السكنية بمدينة الفيوم الجديدة«صور»

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/651786/وزير-الإسكان-إزالة-مساحة-٥٩-فدانا-تعديات-شرق-الكتلة-السكنية-بمدينة-الفيوم-الجديدةصور
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على مساحة 59.12 فدان، بمنطقة الحي الرابع خلف أرض الجامعة الأهلية الجديدة شرق طريق مصر أسيوط الغربي وشرق الكتلة السكنية، بمدينة الفيوم الجديدة، والتى تم تجهيزها للزراعات الموسمية بواسطة بعض المتعدين.
دوت الخليج يرصد تفاصيل ازالة تعديات شرق الكتلة الشكانية لمدينة الفيوم
ازالة التعديات بالفيوم
وشدد الوزير على أن هناك تكليفات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتعامل الفورى مع أى حالات تعد، أو مخالفات، فلن يسمح بعودة هذه الممارسات مرة أخرى، وسيتم التعامل بحسم، وطبقا للقانون، حتى لا تنتقل الظواهر العشوائية للمدن الجديدة.
مدينة الفيوم
وأضاف المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة التعديات على مساحة الأرض، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير وشرطة المرافق بالمدينة.
وأكد المهندس عبدالوهاب صميدة، مواصلة حملات إزالة التعديات والمخالفات، لتأكيد هيبة الدولة ومنع الظواهر العشوائية بأنحاء المدينة كافة.
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