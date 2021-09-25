معلومات الوزراء: مصر تنطلق نحو الثورة الصناعية الرابعة

وقال «المركز»، فى نشرته، إن مصر تتخذ خطواتها تجاه إطلاق الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، والتى ستسهل من استخدام 3 تقنيات من المُقرر أن تُسهم فى تحقيق ازدهار «الثورة الصناعية الرابعة» فى البلاد، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعى، وغيرها، وذلك بعد عمل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ«الألياف الضوئية ذات النطاق العريض»، الضرورية لـ«الثورة الصناعية الرابعة».
وأضاف «معلومات الوزراء»، أن الحكومة المصرية تتعاون مع شركتى «إيكسون»، و«نوكيا» العالميتين، لترقية الشبكة الأساسية السحابية، وتقديم شبكات «الجيل الخامس»، فضلاً عن إطلاق القمر الصناعى المصرى «طيبة 1»، لتزويد البلاد بخدمات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة لعدة دول أخرى.
ووفقا للنشرة فإن جهود التحول الرقمى فى البلاد، وتنفيذ برامج «الإصلاح الاقتصادي» بمثابة تمهيد رئيسى لـ«الثورة الصناعية الرابعة»، والتى ستحقق نقلة فى المجالات الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بما فيها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وجاء فى النشرة، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعات القوية للغاية حيث حقق أعلى مستوى نمو فى الناتج المحلى الإجمالى له خلال السنوات القليلة الماضية ويستمر فى التقدم، موضحة أن الحكومة المصرية استغلت جائحة انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد لتسريع خطوات «التحول الرقمى» فى البلاد.
وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز، أن الحكومة انتهت من تزويد 5.3 ألف مبنى حكومى فى جميع أنحاء البلاد بـ«كابلات الألياف الضوئية»، وأن جهودها مستمرة فى تزويد ما يقرب من 32 ألف مبنى بتلك الألياف، بما يُناهز 6 مليارات جنيه.
وأشارت النشرة إلى أن توطين التقنيات الرقمية والآلية الجديدة فى العمليات الإنتاجية هى صلب «الثورة الصناعية الرابعة»، والتى تعمل مصر عليها بقوة، حيث تشجع الانتقال نحو الصناعات المتقدمة.
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