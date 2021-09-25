مصر أمام قمة التنمية المستدامة: ندعم بريطانيا للخروج بمؤتمر مناخ ناجح

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها فى قمة تأثير التنمية المستدامة 2021 (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى فى جلسة حلول الاستدامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الزخم حول اتفاق باريس اختلف عن وقت دخوله حيز التنفيذ، فى ظل تأثيرات كورونا وتأثيرات تغير المناخ القاسية التى لم تفرق بين الدول النامية والمتقدمة، لذا يأمل الجميع الخروج من المؤتمر بكتاب عمل اتفاق باريس والإجماع على نص ملزم للجميع وعادل ومتوازن.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر ستقدم كل الدعم للزملاء من المملكة المتحدة فى مهمتهم الصعبة لإنجاح المؤتمر فى ظل كل هذه التحديات، مشيرة إلى تعاون مصر المتواصل مع المملكة المتحدة وخاصة فى دعم ملف التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال التحالف المصرى البريطانى للتكيف ومواجهة آثار تغير المناخ، حيث يعد التكيف مع آثار تغير المناخ أولوية للدول النامية، لذا سندعم هذا المؤتمر ليكون فرصة حقيقية لمناقشة ملف التكيف بجدية والتزام ووضعه على مائدة المفاوضات بشكل شفاف يمكننا من التطرق لموضوعات مهمة.

وفيما يخص جهود مصر فى مجال التكيف مع آثار تغير المناخ وإجراءاتها الناجحة، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر لا تتعامل مع التكيف على انه المسار الوحيد الذى ستتخذه الدولة ولكن بالتوازى مع مواجهة التحديات الأخرى، فقد تعاونت مصر مع اشقائها الأفارقة للخروج بالمبادرة الإفريقية للتكيف فى عام 2015 ونستمر فى الدفع بها، وعلى المستوى الوطنى رأت الدولة المصرية بعد وضع خطة عمل اتفاق باريس فى 2018 ضرورة تغيير طريقة التعامل مع قضية تغير المناخ.

وتابعت: فبدأنا بتشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهذا يخلق مزيد من الالتزام السياسى للحكومة بإجراءات تغير المناخ، والتى تعد قصة نجاح حقيقية، ومواجهة تحدى تمويل المناخ وكيفية توزيعه بطريقة منصفة وعادلة على إجراءات التكيف والتخفيف، وقد رأت مصر ضرورة وجود أدوات فعالة تمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة، لذا أعددنا أول خريطة وطنية تفاعلية لتغير المناخ للاستفادة منها فى تخطيط المشروعات القومية المستقبلية فى ظل النهضة التنموية التى تشهدها الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى.

وأضافت: مثلا وضعنا بها 16 مدينة حضرية جديدة لنرى تأثير تغير المناخ عليها بعد 200 سنة، ونعمل أيضا على جذب مزيد من الشركاء للعمل على التكيف، بالإضافة إلى العمل حاليا على الخطة الوطنية للتكيف مع آثار تغير المناخ والتى تقدم حزمة آليات جاذبة للقطاع الخاص والاستثمار للعمل فى مشروعات التكيف، حيث أكدت وزيرة البيئة المصرية أن نجاح مصر فى تلك الخطوات وتطبيقها عالميا سوف يأخذ مسار التكيف إلى مكانة مختلفة ونستطيع رفع الطموح فى ذلك.

وشددت الوزيرة على أهمية دمج الشباب والأجيال القادمة فى العمل المناخى من خلال رفع الوعى بالقضية وتنظيم لقاءات معهم، ليس فقط لمحاربة آثار تغير المناخ ولكن لدعم قضية الاستدامة إذا لم ندمجهم بشكل فعلى، وهذا ما بدأته مصر فعليا من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" على مستوى الجمهورية، والتى تركز بشكل كبير على دمج الشباب وطلاب المدارس فى العمل البيئى.

واستكملت: حيث يتم حاليا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم دمج التحديات البيئية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر فى المناهج الدراسية بأدوات تفاعلية ضمن خطة تطوير المناهج، كما نعمل على منح فرص أكبر للشباب للاندماج فى العمل البيئى، فمنذ أيام قليلة خلال مشاركة مصر فى الاحتفال باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ تم لأول مرة تنظيف مساحة 5 كيلومتر من شواطئ الإسكندرية بمشاركة الشباب والمجتمع المدنى، وأيضا استفدنا من الشباب فى نشر تكنولوجيا تحويل المخلفات لبيوحاز من خلال مساعدتهم على إنشاء شركات لتنفيذ الوحدات فى المناطق الريفية.

وأضافت الوزيرة أن دمج الشباب فى العمل البيئى يكون بتقديم فرص حقيقية لهم من خلال إتاحة فرص عمل وتحفيزهم على العمل مع مؤسسات المجتمع المدنى وتعليمهم وجعلهم يعملوا بأنفسهم، حيث أشادت بفكرة تخصيص يوم للشباب ضمن اجتماعات مجموعة عمل ما قبل المؤتمر القادم فى ميلانو بإيطاليا، وأهمية ذلك فى جعلهم جزء من الحوار والحل.

وعلقت الدكتورة ياسمين على إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرة الشرق الأوسط للمملكة العربية السعودية بأنها خطوة دافعة مهمة، لتشجيع الاقتصاد للبحث عن أفضل الممارسات منخفضة انبعاثات الكربون، مشددة على ضرورة الانتباه لملف المياه والذى يظل من التحديات الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط، والوصول لحلول عادلة لشعوبنا للتغلب على هذا التحدى بالعمل الجاد والحوار.

وأكدت أيضا على أن مزيج الطاقة وحجم مشاركة الطاقة المتجددة به، هو نقطة محورية فى عمل المناخ، مشيرة إلى حاجة المنطقة إلى مزيد من مشروعات التكيف خاصة فى مجال الزراعة والمياه، لذا فإن مصر من خلال عرضها لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 وعرض دولة الإمارات المتحدة لاستضافة COP 28 ستكون الفرصة سانحة للعمل على تغير المناخ والطاقة لتلبية متطلبات المنطقة فيما يخص المياه والزراعة والأمن الغذائى.