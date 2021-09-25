القوى العاملة: تعيين 562 شابا والتفتيش على 267 منشأة بالأقصر

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر قامت بتعيين 562 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 7 من ذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذى بلغ عددهم 2.113 شاباً، منهم 18 من ذوى الاحتياجات الخاصة.





وأضاف سعفان وفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، أنه تم استخراج 263 شهادة قياس مستوى المهارة، و261 رخصة مزاولة الحرفة منهم رخصتان لذوى القدرات، كما قامت المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها منحة مواليد بـ 2.000 جنيه، و3 منح زواج واحدة بمبلغ 9 آلاف جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 35 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالى 24 ألفاً و45 جنيها، فضلاً عن تسجيل 70 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

من جهته، أوضح مدير المديرية عبده هاشم - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضى، أنه بمجال التفتيش العمالى ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 267 منشأة دورى وحملات، و16 منشأة على عمل الأطفال، وأسفر عن تحرير 15 محضراً، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل.

وأشار إلى أنه بمجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 305 منشآت، وإعادة التفتيش على 411 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 194 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 259 منشأة أخرى، لإزالة المخالفات والتى تم إنذارها بها، وعمل 5 ندوات توعية استفاد منها 177 عاملا.

ولفت إلى أن المديرية تلقت 45 شكوى عمالية، تم تسوية اثنين منها ودياً، وإحالة 18 شكوى منها للقضاء، وحفظ 6 شكاوى، و19 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 234 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.