/651798/استمرار-انخفاض-درجات-الحرارة-فى-المحافظات

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس الجوية، اليوم السبت، لتحديد أوقات الخروج المناسبة بالنسبة للمواطنين الذين يسعون إلى قضاء وقت ممتع.

دوت الخليج

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تستمر حالة الطقس فى الانخفاض، حيث تتقدم السحب المنخفضة على الإسكندرية.

هذا ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة فى أغلب المحافظات الشمالية معتدلة وإنتهاءً بالحارة.

درجات الحرارة فى المحافظات

ونرصد لمتابعينا درجات الحرارة فى المحافظات المختلفة على كافة أنحاء الجمهورية، وإليكم التفاصيل:-

- من المتوقع أن تكون درجات الحرارة فى جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل أيضًا على السواحل الشمالية، والمحافظات القريبة من بحار الأبيض المتوسط والأحمر.

ارتفاع نسبي لدرجات الحرارة فى الصعيد

كما أن محافظات الصعيد بداية من المنيا ستكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون نشاط الرياح هو من أهم الظواهر الجوية غدًا فى مصر.

هذا وتنشط الرياح على القاهرة ومناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تتحسن حالة البحر المتوسط ويتحول من مضطرب إلي معتدل، وينخفص ارتفاع الموج ليتراوح بين 1.5 و2.25 مترًا.