محمد رشاد يكشف علاقة أغنية «أنا مش شمتان» بطليقته مي حلمي

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أثار الفنان محمد رشاد الجدل مؤخرًا، بسبب طرحه أغنية «أنا مش شمتان»، تزامنًا مع أزمة طليقته الإعلامية مي حلمي، التي أُوقفت عن العمل وأحيلت للتحقيق بسبب طريقة تعاملها مع أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات المطرب محمد رشاد حول أغنيته الجديدة «أنا مش شمتان» وعلاقتها بطليقته الإعلامية مي حلمي.

محمد رشاد ينفي تواجد علاقة بين أغنيته ومي حلمي

وأكد رشاد خلال حوار تليفزيوني له أن الأغنية ليست لها أي علاقة بما حدث مع طليقته مي حلمي، وأن نزولها في ذلك التوقيت ليس هو المسئول عنه.

تصريحات محمد رشاد في برنامج ليلة الخميس

وقال المطرب محمد رشاد خلال استضافته في برنامج «ليلة الخميس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، عبر شاشة قناة MBC مصر: "إن الأغنية تم كتابتها منذ عام 2018، و أن منتجة الأغنية هي من قامت بكتابتها وأعجب كثيرًا بالكلمات واللحن والتوزيع".

وتابع: "دايمًا في بين الأغاني اللي بغنيها وبين حياتي الشخصية بسبب ظروف حصلت الفترة اللي فاتت، أغنية أبن الأصل وأنا مش شمتان مش محمد رشاد بس اللي بيغنيهم وأنا ما بوجهش حاجة لحد أنا بغني الحاجة اللي بحبها وأحب أسمعها".

وأضاف: "لما تبقى مصدق إن ده صديقه وتيجي منه قلة الأصل، يبقى مش ولاد أصول، وتقدري تغنيله أنا مش شمتان لما تحسي ان ربنا جابلك حقك بعد كده. بس أنا مبوجهش بأغانيا أي حاجة لحد".

محمد رشاد يكشف طبيعة علاقته بمي حلمي

واختتم رشاد حديثه قائلًا: "الوقت اللي عدى في حياتي والباب اللي اتقفل أنا مبفكرش فيه، ومش معنى أني نزلت حاجة يبقى في حاجة حصلت أو بتحصل، ووقت نزول الأغنية كان قبلها بيومين في مشكلة والناس ربطت بين ده ونزول الأغنية".