/651789/تعرف-علي-موعد-مباراة-ريال-مدريد-ضد-فياريال-والتشكيل-المتوقع

يستضيف اليوم فريق ريال مدريد الإسباني نظيرة فياريال ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الأسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المباراة علي أرضية ملعب سنتياجو برنابيو محقل فريق ريال مدريد وذلك في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

من المنتظر أن تنقل مباراة ريال مدريد وضيفه فياريال على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام فياريال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ناتشو، ديفيد ألابا، ميغيل غوتيريز

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس.

تشكيل فياريال المتوقع

حراسة المرمى: سيرجيو أسينخو.

خط الدفاع: ألفونسو بيدرازا – باو توريس – عيسى ماندي – ماريو جاسبر.

خط الوسط: لومانو تريجيروس – إتيان كابو – داني باريخو.

خط الهجوم: يريمي بينو – باكو ألكاسير – جيرارد مورينو.

عرض ريال مدريد لضم مبابي

قدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول قيمة 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو. كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن. فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا.

وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل. وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن تجديد عقد الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم وسط الملكي والمنتهي في يونيو 2025.

أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً، أعلن خلال عن تجديد عقد فيدي فالفيردي صاحب الـ 23 عاماً، لمدة موسمين حتي يونيو 2027. وإلتقط فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد، عدد من الصور التذكارية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حاملاً قميص التجديد حتي 2027.

سجل جاريث بيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة من خلال انطلاقة سريعة عن طريق كريم بنزيمة على الجبهة اليسرى خلف مدافعي ليفانتي استغلها في إختراق منطقة جزاء ليفانتي ثم مرر كرة عرضية أرضية بإتجاه زميله جاريث بيل المواجه للمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.بينما يأتي فالنسيا ثالثًا بـ10 نقاط مثل ريال مدريد، والفريق الفائز في تلك المباراة سيعتلي صدارة ترتيب الليجا.