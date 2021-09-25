/651791/إستمرار-غياب-ميسي-التشكيل-المتوقع-لباريس-سان-جيرمان-أمام-مونبيلية

يستضيف اليوم فريق باريس سان جيرمان نظيرة مونبيلية الفرنسي ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ومونبليه في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة, ويحتضن المباراة ملعب بارك دي برانس في ثامن جولات الدوري الفرنسي.

القنوات الناقلة للمباراة

من المنظر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية علي شاشة beIN Sports Connect

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

حراسة المرمى : نافاس.

خط الدفاع : حكيمي – ماركينيوس – كيمبيمبي- مينديز.

خط الوسط : رافينها – دانيلو – فينالدوم.

خط الهجوم : نيمار – مبابي – إيكاردي.

تشكيل مونبلييه المتوقع

في حراسة المرمى: أوملين.

خط الدفاع: سوكيه، إيستيفي، كوزا، ريستيك.

خط الوسط: فيري، سافنيير، لوروا.

في الهجوم: مولت، جيرماين، مافيديدي.

جدير بالذكر، أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 هدف وهي العلامة الكاملة بعد أن خاض 7 مباريات نجح في تحقيق الفوز بهم جميعاً.

بينما يحتل فريق مونبليه المركز العاشر برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 7 مباريات نجح من خلالهم في تحقيق الفوز في مباراتين بينما تعادل في ثلاث مباريات وتجرع الهزيمة في مباراتين.

مباراة باريس سان جيرمان وليون

سجل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هدف تعادل باريس سان جيرمان أمام أوليمبيك ليون، ضمن مباريات الدوري الفرنسي، وتقام المباراة حاليا على ملعب حديقة الأمراء.

وحصل نيمار على ركلة جزاء مع مطلع الدقيقة 68، وكان من المفترض أن يسددها ميسي، ولكن أهمل النجم البرازيلي تواجد ميسي على أرض الملعب ليسددها وتسكن الشباك.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لميسي أمام جماهير باريس سان جيرمان، وأهمل نيمار كل هذا الأمر ليسدد الكرة في الشباك.

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمباراته اليوم السبت، أمام فريق كليرمونت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فيما أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه اليوم السبت لمواجهة نظيره كليرمون فوت، على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

كما تواجد في القائمة أشرف حكيمي وفينالدوم، وكذلك ماركينيوس وإيكاردي، مع ظهور الحارس جيانوليجي دوناروما.