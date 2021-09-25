/651793/النائب-أيمن-محسب-يتقدم-بطلب-إحاطة-لـ5-وزراء-للاستفادة-من-الأراضى-غير-المستغلة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزراء الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، ووزير السياحة والآُثار الدكتور خالد العناني، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن عمل حصر شامل ودقيق لكافة الأراضي غير المستغلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج يرصد تقدم النائب أيمن محسب بشأن عمل حصر شامل ودقيق للاراضي غير المستغلة

الاراضي غير المستغلة

وأوضح النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن اتجاه الدولة خلال السنوات الأخيرة ينصب في إطار تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وهناك توجيهات مباشرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد، ومن ثم يجب ترجمة هذه الاهتمامات في صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأن هناك بعض الأراضي غير المستغلة يتم التعدي عليها مما يُعد بمثابة إهدار للمال العام.

أراضي الدولة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من المحافظات يوجد بها استراحات تابعة لوزارة الرى غير مستغلة تساوي ملايين الجنيهات، كما يوجد محافظات بها أراضي تابعة للآثار أيضا غير مستغلة، متسائلا، لماذا لم يتم التنقيب عن الآثار بهذه الأراضي للاستفادة منها أو طرح الأراضي للنفع العام في حال عدم وجود معالم أثرية بها خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوى وفى حاجة ماسة للمشروعات الخدمية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عقد اجتماع موسع مع وكلاء الوزراء السابقين في مختلف المحافظات لتقديم حصر شامل بكافة الأراضي الشاغرة على مستوى الجمهورية، وكيفية استغلالها سواء فى ذات الصدد التابعة له، أو في إقامة مشروعات ذات نفع عام، على أن يتم البت في طلبات التخصيص بشكل أسرع للحفاظ على هذه الأراضي من التعدي. وإعلاء المصلحة العامة.