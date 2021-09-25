الموت يفجع الفنانة شيري عادل.. «صور»

توفيت صباح اليوم السبت، ماجدة عبد المنعم، خالة الفنانة المصرية شيري عادل، ولم يُكشف حتى الآن عن أسباب الوفاة أو موعد ومكان العزاء.

دوت الخليج يرصد وفاة خالة الفنانة شيري عادل.

شيري عادل تعلن وفاة خالتها

أعلنت شيري عادل وفاة خالتها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشرت صورة الراحلة من داخل الأماكن العامة.

شيري عادل تنعي خالتها بكلمات مؤثرة

ونعت عادل خالتها بكلمات مؤثرة قائلة: "انتقلت إلى رحمة الله، خالتي الحبيبة، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مُدخلها وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب".

وأضافت مطالبة متابعيها الدعاء لها: "اللهم نوّر لها قبرها وأفسح لها فيه واجعله روضة من رياض الجنة وثبّتها بالقول الثابت اللهم أمين​.. ​​إنا لله وإنا إليه راجعون أرجو الدعاء".

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيها داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

آخر أعمال شيري عادل الدرامية

وعلى الصعيد الآخر، كانت آخر أعمال شيري عادل الدرامية، حكاية «أمر شخصي» ضمن مسلسل «إلا أنا»، وهو من بطولتها إلى جانب عادل، ونهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر،و تأليف عمر عبد الحليم، اخراج محمود كامل.

وبدأت أحداث المسلسل بقضية شائكة وهى "العنوسة"، حيث حرص صناع العمل على تناول القضية بالشكل المعهود وهو الفتاة "هاجر" - شيرى عادل يتراوح عمرها ما بين 30 عاماً حتى 40 عاماً، وهو ما جعل بداية الأحداث أكثر سخونة، حيث تبين أن الفتاة التى تعانى من تلك القضية تمر بضغط نفسى من العائلة والمحيطين بها، فضلا عن الرجال والحموات.

وبحرفية شديدة، أظهرت شيرى عادل إمكانياتها وقدرتها التمثيلية على تقديم شخصية "هاجر" بكل براعة وبساطة، خاصة أن مضمون الأحداث يرتكز على الحالة النفسية التى تمر بها الفتاة أو هاجر حسب الأحداث ، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها وعائلتها، خاصة أن والدها متوفى وهى من تعول الأسرة .

شيري عادل تنضم لصناع عمل «أيام وبنعيشها».

وانضمت شيري عادل مؤخرًا لأسرة مسلسل «أيام وبنعيشها»، بطولة الفنانة حورية فرغلي، والمسلسل يتكون من 45 حلقة، تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.