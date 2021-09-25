/651797/النائب-الحسيني-جلال-يطالب-الصحة-بمتابعة-تطبيق-الإجراءات-الإحترازية-للتصدي-للموجة-الرابعة-من-كورونا

شدد النائب الحسيني جلال، عضو مجلس النواب، على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، وتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي للتصدي للموجة الرابعة من فيروس كورونا، حفاظاع على صحة المواطنين وذويهم.

فيروس كورونا

وطالب النائب الحسيني جلال، عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، وزارة الصحة و الأجهزة التنفيذية، متابعه تطبيق المواطنين للإجراءات ونشر الوعي بين، غضافة إلى عمل دورت تثقيفية للمواطنين للحث على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية .

الموجة الرابعة

وتجدر الإشارة الى ان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الموجة الرابعة ستشهد انخفاض معدل الوفيات لفيروس كورونا مقارنة بالموجات الثلاث التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية بالتزامن مع التوسع في تلقي اللقاحات.

الاجراءات الاحترازية

وأكدت هالة زايد في، على استعداد وزارة الصحة والسكان لمواجهة الموجة الرابعة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وكذلك الأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب زيادة الإصابات خلال ذروة الموجة الرابعة.

وولفتت وزيرة الصحة إلى إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح "فاكسيرا – سينوفاك" المُصنع محليًا خلال الأسابيع الأخيرة، موضحة أن مصر استقبلت مواد خام لتنصيع 15 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، وجار استلام مواد خام تكفي لتصنيع 15 مليون جرعة أخرى، مؤكدة قدرة مصر على تأمين الاحتياج المحلي من اللقاحات بطاقة 80 مليون جرعة من المقرر الانتهاء من تصنيعها بنهاية شهر ديسمبر المقبل.