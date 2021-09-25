صور.. قنصل السعودية: نهدف لإيفاد طلابنا للدراسة فى الجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية.
وقال الهويشان، إن المملكة تهدف إلى إيفاد الطلاب السعوديين للجامعات المصرية المتميزة ومنها جامعة الإسكندرية التى تمتلك مستوى أكاديمى وتصنيف عالمى مشرف.
وأضاف القنصل السعودى أن الدراسة بجامعة متميزة ينعكس على مستوى الطلاب بالخبرات والمهارات المختلفة التى تؤهلهم لسوق العمل المحلية والدولية والإقليمية.
ومن جانبه، أكد رئيس جامعة الإسكندرية عمق العلاقات التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى حرص الجامعة على رعاية أبنائها الوافدين ولا سيما الطلبة السعوديين الدارسين فى مختلف التخصصات.
ودعا الطلاب السعوديين للدراسة بجامعة الإسكندرية من خلال البرامج الدولية المختلفة بجميع التخصصات، وكذا الدرجات العلمية المشتركة بالتعاون مع الجامعات الأمريكية والأوروبية والعالمية المرموقة فى التخصصات العديدة.
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