فيديو.. حياة كريمة يحقق حلم السيدة نعيمة فى الفيوم: مشروع دواجن

جدة - نرمين السيد - وأشار الزغبى، إلى أن السيدة نعيمة عبد الفتاح، التى تعيش فى محافظة الفيوم، استطاعت أن تربى أبنائها الست بعد وفاة زوجها الذى كان يعمل موظفا فى إحدى المدارس، وأصبحت أم وأب لأطفالها.
وحقق البرنامج، حلم السيدة نعيمة، ومنحها بعض المستلزمات المنزلية من أجهزة كهربائية، بالإضافة إلى إقامة مشروع تنظيف دواجن.
البرنامج من تقديم ياسين الزغبى ودهب غريب، ومن إخراج أحمد عساف ووليد ناجى، والمنتج الفنى بلال الطراوى وهيثم أبوعقرب، ومدير التصوير عمر صلاح وبيشوى ناصر، ومن إعداد هبة عادل ومحمد إسلام أبو الخير ومصطفى شيتوس، ومونتاج أدهم أبوطالب وحازم جابر وعمرو السنهورى.
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