إصابة 15 عاملًا فى انقلاب سيارة بمركز بلطيم بكفر الشيخ

/651795/إصابة-15-عاملا-فى-انقلاب-سيارة-بمركز-بلطيم-بكفر-الشيخ

شهد الطريق الدولى الساحلى إتجاه جمصه، اليوم السبت، أمام قرية العاقولة التابعة من مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، انقلاب سيارة نصف نقل «2 كبينه»، محملة بالعمال، مما نتج عن إصابة 15 شخصًا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة نصف نقل

إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة نصف نقل

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلطيم يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل «2 كبينه»، محملة بالعمال، بالقرب من قرية العاقولة، التابعة لدائرة المركز.

إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل

كما تلقت أيضًا غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالقرب من قرية العاقولة التابعة لمركز بلطيم، ليتم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف من مختلف التمركزات، لموقع الحادث.

وعلى الفور تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزى لاستقبال المصابين، واستقبلت 15 مصابا فى الحادث من مختلف الفئات العمرية، وأنه يجرى عمل الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لجميع المصابين داخل استقبال المستشفى وتحويل من حالتهم خطره إلى المستشفيات القريبة.