/651796/أمن-أسيوط-ينجح-في-الصلح-بين-أطراف-عائلتين--بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم السبت، فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية الناصرية بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهما بعدم التعرض للآخر .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جلسة الصلح بين أطراف عائلتين بأسيوط

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

وفى سياق أخر شهد طريق الزراعي بعد كمين الطرق بمحافظة أسيوط، حادث تصادم سيارة ميكروباص بشجرة مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت مديرية أمن أسيوط إشارة من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارة ميكروباص بشجرة على الطريق الزراعي ووقوع مصابين.

وبالانتقال والمعاينة والفحص أتضح تصادم سيارة ميكروباص رقم «٢٤٦٨ ي ص ج» بشجرة على الطريق بعد كمين الطرق، ما أسفر عن إصابة.

أسماء المصابين:-

محمود.ا.م 17 سنة.

علا.ع.م 35 سنة.

زينب.خ.ح 56 سنة.

اسماء.ع.ح 23 سنة.

ابوالحسن.م.م 7 سنوات.

محمود.م.م 21 سنة.

حنين.م.ك 3 سنوات.

كوثر.ا. ب 50 سنة.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي. وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث.