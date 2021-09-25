انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة.. وبدء تسجيل الرغبات

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يتطلع الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وذلك بعدما تم رصدها على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالى.

دوت الخليج

تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

تجدر الإشارة إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، يشمل طلاب الدور الثاني، وأيضًا المتخلفين عن تسجيل الرغبات والتقدم بموقع التنسيق الإلكتروني فى ظل تأكيد مكتب تنسيق الجامعات.

ووفقًا لما جاء فى تنسيق المرحلة الأولى، فإن هناك عدد من الكليات القمة، تترواح الدرجات الخاصة بهم بين 386 وحتى 370، وذلك فى الإسكندرية والمنصورة وطنطا، وعين شمس، وبورسعيد، والقاهرة وكفر الشيخ، وعين شمس وأسنان وفاقوس، والمنوفية بشبين الكوم وتعدين السويس.

درجات كليات القمة فى المحافظات من تنسيق المرحلة الثالثة

كما أنها تضم أيضًا باقي كليات القمة من طب أسنان وهندسة وعلاج طبيعي، ووفقًا لما جاء فى تنسيق المرحلة الأولى، فإن أسنان القاهرة عند 372 درجة وجنوب الوادى 371 والفيوم والسويس والمنيا 370 درجة.

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بينما كليات الصيدلة ترواحت فى عدد من المحافظات جاءت عند درجة 364، وذلك فى محافظات القاهرة وعين شمس والفيوم، ومدينة السادات، وبنى سويف، والمنيا، وحلوان.

وأيضًا هناك عدد من الكليات والمعاهد، مثل حاسبات ومعلومات دمياط، والمنيا وحسابات ومعلومات بسوهاج وقنا، والتى تتراح الدرجات فيهم من 350 وحتى 356.

كما أن هناك عدد من الكليات والمعاهد التى دخلت ضمن المرحلة الثالثة بالنسبة لتنسيق الثانوية العامة، مثل معهد فني صحى رياضه بور سعيد 255، وآداب العريش وأيضًا آداب طنطا.