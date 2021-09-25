نواب البرلمان لـ دوت الخليج: سرعة التسجيل لتلقي اللقاح تساهم فى التخفيف من حدة الموجة الرابعة..ويطالبون: بضرورة متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية

/651800/نواب-البرلمان-لـ-تحيا-مصر-سرعة-التسجيل-لتلقي-اللقاح-تساهم-فى-التخفيف-من-حدة-الموجة-الرابعةويطالبون-بضرورة-متابعة-تطبيق-الاجراءات-الاحترازية

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، الاجراءات التي اتخذتها الدولة، والجهود المبذولة للتصدي للمراحل المختلفة من تفشي قيروس كورونا، مطالبين المواطنين بضروزرة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، كما طالبوا وزارة الصحة والقطاع الطبي، بمتابعة تطبيق هذه الاجراءات حفاظا على صحة المواطنين.

الموجة الرابعة من فيروس كورونا

أكد النائب أشرف المقرحي، عضو مجلس النواب، على ضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي من قبل المواطنين للتصدي للموجه الرابعة من فيروس كورونا المستجد، مشددا على سرعة التسجيل علي الموقع الالكتروني المخصص للحصول على لقاح فيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطنين وصحة ألابناء وجميع المحيطين بهم، محذرا من التهاون أو الاستهتار من عدم التسجيل وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

لقاحات فيروس كورنا

وثمن النائب أشرف المقرحي، عضو مجلس النواب، على أهمية دور وسائل الإعلام فى التوعية بأهمية التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، إضافة إلى أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

شدد النائب الحسيني جلال، عضو مجلس النواب، على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، وتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي للتصدي للموجة الرابعة من فيروس كورونا، حفاظاع على صحة المواطنين وذويهم.

وطالب النائب الحسيني جلال، عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، وزارة الصحة و الأجهزة التنفيذية، متابعه تطبيق المواطنين للإجراءات ونشر الوعي بين، غضافة إلى عمل دورت تثقيفية للمواطنين للحث على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية .

وتجدر الإشارة الى ان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الموجة الرابعة ستشهد انخفاض معدل الوفيات لفيروس كورونا مقارنة بالموجات الثلاث التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية بالتزامن مع التوسع في تلقي اللقاحات.

وأكدت هالة زايد في، على استعداد وزارة الصحة والسكان لمواجهة الموجة الرابعة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وكذلك الأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب زيادة الإصابات خلال ذروة الموجة الرابعة.

وولفتت وزيرة الصحة إلى إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح "فاكسيرا – سينوفاك" المُصنع محليًا خلال الأسابيع الأخيرة، موضحة أن مصر استقبلت مواد خام لتنصيع 15 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، وجار استلام مواد خام تكفي لتصنيع 15 مليون جرعة أخرى، مؤكدة قدرة مصر على تأمين الاحتياج المحلي من اللقاحات بطاقة 80 مليون جرعة من المقرر الانتهاء من تصنيعها بنهاية شهر ديسمبر المقبل.