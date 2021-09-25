/651801/كارمن-سليمان-تكشف-حقيقة-إصابتها-بكورونا-عملت-مسحة-وادعولي-اخف

كشفت الفنانة المصرية كارمن سليمان عن خضوعها لمسحة بعد أن شكت في إصابتها بفيروس كورونا نتيجة شعورها بالاحتقان، ولكن ثبُث سلبية نتيجتها واتضح أنها تعاني من البرد فقط.

دوت الخليج يكشف حقيقة إصابه الفنانة كارمن سليمان بفيروس كورونا.

كارمن سليمان تكشف طبيعة حالتها الصحية

روت سليمان تفاصيل حالتها الصحية من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "أقولكم على سر أنا تعبانة، ولدي احتقان في الحلق وكنت أشك أنها كورونا، ونزلت للاستعداد للعرض وأجريت المكياج لنفسي خوفًا من عدوى أحد".

كارمن سليمان تنفي إصابتها بكورونا

واستطردت كارمن قائلة: "قمت بإجراء مسحة كورونا منذ قليل والحمد لله ظهرت سلبيتها، فكنت متخوفة جدًا أن أكون أصبت بكورونا الحمد لله برد عادي، كنت أخشى توقف العرض أو التأثير عليه".

كارمن سليمان تطالب الجمهور بالدعاء لها

واختتمت سليمان حديثها مطالبة الجمهور بالدعاء لها قائلة: "ادعولي أخف".

كارمن سليمان تتألق في مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

وعلى الجانب الآخر، تشارك الفنانة كارمن سليمان في مسرحية «ياما فى الجراب ياحاوى»، هي من بطولة يحيي الفخرانى ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان وإياد نصار وشريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج مجدى الهواري.

وتدور أحداث المسرحية حول حكايات ألف ليلة وليلة، وهي مسرحية غنائية يسيطر عليها التابع الكوميديـا، وتناقش الكثير من المشاكل الاجتماعية مثل الحب والخيانة والصراع على السلطة.

كارمن سليمان تستعد لطرح أغنية «لمعلوماتك»

وتستعد كارمن لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم «لمعلوماتك» من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع جلال حمداوي.

وقد طرحت كارمن مؤخرًا أغنية «لعبتي» من كلمات نور عبدالله، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو خضرة، وحققت الأغنية أعلى نسب مشاهدة عبر يوتيوب.