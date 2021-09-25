محمد عبد العزيز يشارك بمؤتمر برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة«صور»

/651802/محمد-عبد-العزيز-يشارك-بمؤتمر-برنامج-مناهضة-العنف-ضد-المرأة-بجامعة-القاهرةصور

شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متحدثا بالمؤتمر الختامي لبرنامج مناهضة العنف ضد المرأة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمجلس الثقافي البريطاني والاتحاد الأوروبي.

العنف ضد المرأة دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة النائب محمد عبد العزيز فى مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة وتجدر الإشارة إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجلس النواب لدور الإنعقاد الثاني السبت الموافق 2 من أكتوبر 2021. هذا وزار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظة الفيوم، برفقة الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم. وضم وفد التنسيقية، النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وكريم الكناني وشيرين فتحي ومحمد طه الحوشي وعمر مرزيان وحسن حجاب أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية. وتفقد الوفد إحدى مدارس التعليم المجتمعي لمؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتورة أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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