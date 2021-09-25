/651807/إنجاز-تاريخي-ينتظر-محمد-صلاح-في-الدوري-الإنجليزي-اليوم

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وينتظر الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول رقماً قياسياً جديداً خلال هذة المواجهة حيث يبتعد صلاح بهدف وحيد عن الدخول في نادي المائة مع ليفربول في الدوري الإنجايزي.

وتمكن صلاح من تسجيل 99 هدف مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي منذ إنضمامة الي الفريق وفي حالة تسجيلة لهدف في مباراة اليوم يكون الفرعون المصري قد سجل 100 هدف بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن صلاح قد احتفل بتسجيله 100 هدف في "البريميرليغ"، خلال مواجهة ليدز يونايتد في الجولة الرابعة.

حيث تمكن من تسجيل 98 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي، قبل أن يسجل في الجولة الخامسة الماضية هدفا من أهداف فريقه الثلاثة في شباك كريستال بالاس ليرفع عدد أهدافه في المسابقة بشكل عام إلى 101 هدفف.

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ترتيب ليفربول

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 13 نقطة حيث فاز في أربع مباريات بينما تعادل في مباراة واحدة. و يحتل فريق برينتفورد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 8 نقاط .

ويسعي فريق ليفربول في مواصل نغمة الإنتصارات، وحصد الثلاث نقاط، حيث يرغب فريق الريدز في حصد بطولة الدورري هذا الموسم في ظل غياب اللقب عن النادي منذ سنوات.ى 99 هدفا.

يورجن كلوب

آثار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجد، حول تجديد تعاقد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، والذي اصبح من أساطير النادي الإنجليزي مؤخرا بعدما تمكن من مساعدة الفريق في الفوز بالعديد من الألقاب.

وتحدث يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة كريستال بالاس غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد كلوب" لم أتدخل في مفاوضات تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول ولا أعرف ما هي آخر التطورات التي تخص الصفقة، ولا أستطيع أن أؤكد على معلومة مؤكدة".

وتابع" أريد فقط أن يكون محمد صلاح جاهز دائما خلال مباريات هذا الموسم وأن يكون حاسما كما بدأ الموسم الكروي الحالي وساهم في تسجيل العديد من الأهداف".

وكان يورجن كلوب تحدث قبل شهر من الأن بأنه يتحدث شخصيا في أمور تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول وأن الأمور أوشكت على الانتهاء.

واختتم كلوب تصريحاته قائلا" ربما تحدث أي أحاديث مستقبلية بدون تواجدي مع النادي أما عن الأمور التي تخص باقي الفريق فأنا أعرف عنها كل شئ".