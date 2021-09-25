/651809/نحو-الثورة-الصناعية-الرابعة-مصر-تعتمد-الذكاء-الاصطناعي-والأنترنت-دعائم-للنمو-تفاصيل

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء، أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو إطلاق الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، والتى من المؤكد أن تسهل استخدام تقنيات تساهم فى تحقيق الازدهار.

مصر تنطلق نحو الثورة الصناعية

ووفقًا لما أشارت إليه نشرة "الثورة الصناعية الرابعة"، فإن التقنيات التى ستكون عناد الثورة الصناعية، الذكاء الاصطناعي، والأنترنت، وغيرها من التقنيات التى من شأنها أن تحدث نقلة نوعية فى الصناعات الحديثة.

يأتى ذلك بعد عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ «الألياف الضوئية ذات النطاق العريض»، الضرورية لـ«الثورة الصناعية الرابعة»، والذى بدوره سيساهم فى تحقيق ازدهار "الثورة الصناعية الرابعة".

ووفقًا لما أشارت إليه النشرة الصادرة من مركز المعلومات بمجلس الوزارء، فإن الحكومة المصرية تتعاون فى الوقت الحالى مع شركتي " إيكسون" و"نوكيا" العالميتين، وذلك لتحديث وترقية الشبكة الأساسية السحابية، وتقديم شبكات "الجيل الخامس" فضلًا عن إطلاق القمر الصناعي.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحقق أعلى مستوى نمو فى الناتج المحلي

هذا وأكدت النشرة الصادرة من مجلس الوزارء أيضًا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حقق أعلى مستوى نمو فى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة الماضية ويستمر فى التقدم.

كما أشارت النشرة إلى أن الحكومة قد انتهت من تزويد 5.3 ألف مبنى حكومي فى جميع أنحاء البلاد بكابلات الألياف الضوئية، كما أنه قد جرى توطين للتقنيات الرقمية والآلية الجديدة فى العمليات الإنتاجية.