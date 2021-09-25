/651810/بعد-قليل-الحكم-على-سما-المصري-بتهمة-سب-وقذف-مرتضى-منصور

وصلت الفنانة سما المصري ، منذ قليل، إلى المحكمة الاقتصادية في القاهرة، لحضور جلسة محاكمتها في آخر دعوى مقامة ضدها من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، التي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل بدء آخر جلسة لمحاكمة سما المصري بتهمة سب مرتضى منصور

المحكمة الاقتصادية

والجدير بالذكر أن تنطق المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بعد قليل، حكمها في آخر دعوى قضائية مقامة من المستشار مرتضى منصور ضد الراقصة الاستعراضية سما المصري، التي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة القاهرة الاقتصادية قررت في 27 يوليو تغريم سما المصري 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذي في قضيتي سب وقذف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور.

رئيس نادي الزمالك السابق

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، حسب محاميها أشرف ناجي.

وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.

وفي وقت سابق قال المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصري، إن موكلته تواجه تهم السب والقذف في حق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، والإعلامية ريهام سعيد. وأوضح أن سما المصري تواجه 20 قضية سب وقذف من مرتضي منصور فقط، حيث إن لديه العديد من قضايا السب والقذف.