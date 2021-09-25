المصريين الأحرار يهنئ السعودية بالعيد الوطنى لتوحيد المملكة 

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دوت الخليج يرصد تهنئة المصريين الأحرار للمملكة العربية السعودية بعيدها الوطني

العيد القومي للسعودية

وأعرب أحمد على حسن، مسؤول المصريين الأحرار بدول الخليج العربي، عن خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وقيادات وحكومة وسفير السعودية لدى مصر بمناسبة العيد الوطني .

وقال:" إن العلاقات المصرية السعودية قوية وراسخة عبر التاريخ ويجمع البلدين قواسم وروابط الاخاء والدم الواحد تظهر واضحة في التعاون المشترك والبناء".

العلاقات المصرية السعودية

هذا ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن يعقد مجلس الشيوخ أولى جلساته يوم ٥ أكتوبر.

كما دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للإنعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي يوم السبت ٢ أكتوبر.

هذا وأجرى المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية وبعض من قيادات الوزارة، الخميس، زيارة تفقدية لمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على ما تم من أعمال وتجهيزات تمهيداً لإنتقال العاملين بالوزارة إلى المقر الجديد.

وقد صاحبه في الزيارة، محمود فتحي، المدير التنفيذى بوحدة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية بمجلس الوزراء، و الملازم أول عمرو ناجي حسين من الهيئة الهندسية.

وتفقد الوزير مقر الوزارة بجميع الأدوار ووقف على أماكن توزيع إدارات الوزارة المختلفة والعاملين بها ..كما تفقد سيادته أعمال التشطيبات النهائية التي قاربت على الانتهاء وكذلك الأثاث المكتبي بكل قطاعات الوزارة تمهيداً لاستلامها.