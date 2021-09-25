/651816/البلوجرز-واليوتيوبرز-استعدوا-هتدفعوا-ضرائب

«البلوجرز واليوتيوبرز».. استعدوا هتدفعوا ضرائب، شددت مصلحة الضرائب المصرية فى منشور لها، الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز )، ضرورة التوجه إلى المأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي.

«البلوجرز واليوتيوبرز».. استعدوا هتدفعوا ضرائب وقالت مصلحة الضرائب:" على الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز)، التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسي لفتح ملف ضريبي وأيضًا التسجيل بمأمورية القيمة المضافة. مصلحة الضرائب تحث ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) بضرورة التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة وأكدت مصلحة الضرائب على ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) بضرورة التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط. وأضافت مصلحة الضرائب فى منشور ها بشأن البلوجرز واليوتيوبر:" وفي حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونيه بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية ".- أوتوستراد المعادى - صقر قريش _ الدور الأرضى. تجدر الإشارة إلى أن «البلوجرز واليوتيوبرز» يحققون على أرقام خيالية من التسجيلات التى يقومون بها، وهو ما جرى رصده خلال السنوات الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «البلوجرز واليوتيوبرز».. استعدوا هتدفعوا ضرائب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.