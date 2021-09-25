/651817/اليوم-انطلاق-أول-حلقات-حكاية-قلب-مفتوح-على-قناة-الحياة

تُعرض اليوم أولى حلقات حكاية «قلب مفتوح» بطولة كمال أبو راية وفيدرا، ضمن الموسم الثانى من مسلسل «ورا كل باب»، على قناة الحياة ، وكان قد تم تأجيله لعدم الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض حكاية «قلب مفتوح» على فضائية قنوات الحياة.

مواعيد عرض حكاية «قلب مفتوح»

تنطلق الحكاية في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة الحياة وتعاد في الساعة الواحدة صباحًا، و12 ظهرًا على ذات القناة.

أبطال حكاية «قلب مفتوح»

حكاية «قلب مفتوح» من تأليف هشام إسماعيل، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى.

تعد حكاية «قلب مفتوح» هي الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل «ورا كل باب» والمقرر عرضه على قناة الحياة، حيث تم الانتهاء من الحدوتة الأولى بعنوان «كدبة كبيرة» بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى وعماد رشاد وإيمان سلامة وتأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش، والثانية بعنوان «رق الحبيب» بطولة سوسن بدر وإخراج إسماعيل فاروق بعد غد السبت.

قصة مسلسل ورا كل باب

يذكر أن مسلسل «ورا كل باب» من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.