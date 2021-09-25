/651818/تشكيل-تشيلسي-ضد-مانشستر-سيتي-في-الدوري-الأنجليزي

يدخل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات موسم 2021-2022 من بطولة الدوري الإنجليزي بقمة نارية على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي ظهر اليوم السبت في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويقود هجوم البلوز في لقاء اليوم البلجيكي روميلو لوكاكو ويجاوره تيمو فيرنر بينما بدأ توخيل بثلاثي في وسط الملعب.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: أزبيليكوتا، سيلفا، روديجير

خط الوسط: جيمس، كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش، ألونسو.

نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز علي حساب نادي توتنهام بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما علي أرضية ملعب نادي توتنهام هوتسبير ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطرالتعادل السلبي علي مجريات الشوط الأول من المباراة ثم في الدقيقة50 من الشوط الثاني تمكن البرازيلي تياجو سيلفا من إفتتاح أهداف اللقاء بهدف لصالح تشيلسي من رأسية رائعة.

ثم أضاف الفرنسي كانتي هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-0 لصالح نادي تشيلسي.

ثم أضاف روديجار الهدف الثالث لصالح نادي تشيلسي لتصبح النتيجة 3-0 .

بهذه النتيجة عزز نادي تشيلسي رصيدة من النقاط إلي13 نقطة محتلاً بها المركز الثاني خلف نادي ليفربول صاحب المركز الأول بنفس عدد النقاط 13 نقطة.

خط الهجوم: لوكاكو، فيرنر

تشكيل السيتي حيث جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، لابورتي، كانسيلو

خط الوسط: رودريجو، دي بروين، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: جريليش، خيسوس، فودين