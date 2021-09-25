/651819/النائبة-روان-لاشين-وتيرة-العمل-في-مصر-تمضي-بخطى-متسارعة-فى-عهد-الرئيس-السيسي

قالت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يغّير مفهوم القائد لدى المصريين كما كان سائدًا طوال الأنظمة المتعاقبة، وخير دليلًا على ذلك جولات الرئيس الميدانية التي ارتبطت بيوم الجمعة مع نهاية كل أسبوع، ليتفقد خلالها سير العمل على أرض الواقع المشروعات التنموية التي تشهدها بلادنا.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة روان لاشين بشأن الجولات التفقدية للرئيس السيسي

الجولات التفقدية للرئيس السيسي

وأضافت النائبة روان لاشين ، عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على الالتحام بالمواطنين والاستماع إلى طلباتهم وهمومهم بنفسه والعمل على حلها، وهي رسالة في حد ذاتها، أن الرئيس قريب منهم ويستمع بنفسه إليهم وهو أمر لم نكن نعتاده أو نراه خلال العصور السابقة موضحة ان الرئيس السيسي يسعى جاهدًا لبناء دولة مصرية عصرية حديثة طبقًا لأعلى معايير الدول المتقدمة، ويخوض مع أبناء شعبه معركة مصير لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم، ونشاط الدولة المصرية ووتيرة العمل لا تتوقف و تمضي بوتيرة وإيقاع فائق السرعة

حياة كريمة

وأشارت لاشين إلى أن التنمية والتطوير والتحديث والإصلاح فى مصر لا يتوقف منذ عام 2014 وأصبح أسلوب حياة وعقيدة ومنهج عمل لدى القيادة السياسية، تم ترجمته في أكبر بنية تحتية و أساسية وشبكة طرق وكباري وأنفاق وموانئ ومشروعات عملاقة، مشددةً على أن بناء وتقدم الدول مسؤولية مشتركة بين الدولة والشعب، وهو ما يتطلب الشعب المصري التكاتف خلف بلده ودعمها.