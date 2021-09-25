علاء عابد: الدبلوماسية البرلمانية آلية لإعلاء المصلحة العربية والعبير عن صوتها في المحافل الإقليمية والدولية«صور»

/651820/علاء-عابد-الدبلوماسية-البرلمانية-آلية-لإعلاء-المصلحة-العربية-والعبير-عن-صوتها-في-المحافل-الإقليمية-والدوليةصور

أكد النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، أن اعتماد"الدبلوماسية البرلمانية" جاء كآليةمحورية لمبادراته واقتراحاته، وسعياً لتفعيل "الدبلوماسية البرلمانية كإطار عام لتوجهاته المستقبلية إعلاء للمصلحة العربية وتلبية طموحات الشعوب العربية والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليميةوالدولية.

دوت الخليج يرصد كلمة علاء عابد فى المؤتمر الأول لامناء البرلمانات العربية

المؤتمر الأول لأمناء البرلمانات العربية

ورحب علاء عابد ، بالمشاركين بالبرنامج التشاورى والتمكيني ،التابع للبرلمان العربي، قائلا نرحب بكم فى قلب العروبة النابض ووطنكم الثاني في جمهورية مصر العربية، والتي تحتضن أعمال ونشاطات البرلمان العربي، ويطيب لي باسمي وباسم البرلمان العربي أن أرحب بكم جميعا وبمشاركتكم المقدرة في البرنامج التشاوري والتمكيني حول: "المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية"، والذي ينظمه مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي والذي جاءت فكرة إنشائه في إطار إستراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي،و

دوت الخليج يرصد كلمة النائب علاء عابد بشأن المرصد العربي لحقوق الانسان

الدبلوماسية البرلمانية

وقال النائب علاء عابد في كلمته اليوم أمام المؤتمر الاول لامناء البرلمانات العربية والمنعقد بأحد فنادق القاهرة ، شرفت بتكليف من مكتب البرلمان،والنائب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالرعاية الكريمة لهذا البرنامج التمكيني والتشاوري الهام والذي يستهدف العناصر الفاعلة والمؤثرة بل ودينمو العمل البرلماني في المجالس والبرلمانات العربية إلا وهم الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين.

الدبلوماسية البرلمانية العربية

وأكد عابد أن إستراتيجية العمل الجديدة جاءت لتستهدف تطويع أدوات وآليات الدبلوماسية البرلمانية العربية: إدراكاً لدقة وخطورة المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الجسام التي تواجه دولنا ومجتمعاتنا العربية، واستشعاراً لمسؤوليتنا كممثلين للشعب العربي، واستجابة لنداءات شعبنا وتطلعات قادتنا لجمع الكلمة وتوحيد الصف ونبذ الخلافات ووأد الصراعات وتحقيق التضامن العربي المنشود ، ورغبة منا في تقديم الرؤى والاستراتيجيات وخطط العمل الذي باتت ضرورة ملحة، في ظل ظروف بالغة الدقة، من استهداف خارجي ومطامع استعمارية، ومشاريع عدوانية. ومكافحة للإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدوله المصرية يتبنون الخطاب المعتدل ونبذ الكراهية ونحن في البرلمان العربي نتبناها.

واستطرد عابد، لقد حقق البرلمان العربي نقلة نوعية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والذي كان حافلا بالكثير من الإنجازات، ليس فقط في الدور الذي يقوم به، ولكن أيضاً في مكانته لدى شعوب وقادة الدول العربية، التي أصبحت تنظر إلى البرلمان العربي باعتباره رافداً رئيسياً في تعزيز العمل العربي المشترك، وشريكا فاعلا وآلية دفع لخدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحا مكملا للدبلوماسية العربية الرسمية.

وتابع النائب علاء عابد”لقد تمكنا في البرلمان العربي على بلورة آلية عمل جديدة، تتناسب مع التحديات التي تواجهها أمتنا العربية، وبما يمكننا لأن يكون لنا دور فاعل في خدمة مصالح الشعب العربي، وظهيراً في الدفاع عن قضاياه الإستراتيجية، وفي هذا السياق، تم إطلاق عدداً من المبادرات غير المسبوقة للارتقاء بدور البرلمان العربي، وكانت البداية بإطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية

واكد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي، أنه في إطار التعامل الاستباقي مع قضايا حقوق الإنسان، جاء إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان، كآلية عربية جديدة، لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، ومواجهة المحاولات المغرضة لتسييس هذا الملف من بعض الجهات، واتخاذه كذريعة للتدخل في شئوننا الداخلية.

كما أطلق البرلمان العربي ملتقى الحوار العربي، ليكون الأول من نوعه على المستوى البرلمانى ، وبمثابة بوتقة، تنصهر فيها النقاشات والآراء والخبرات، للخروج بحلول غير تقليدية في التعامل مع المشكلات التي تواجه أمتنا العربية، في إطار عربي خالص، بعيداً عن التدخلات خارجية.

واشار النائب علاء عابد، أنه في إطار حرصنا على التعامل الإيجابي والمؤسسي في مجال مكافحة الإرهاب، تم إنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية وأتشرف برئاستها، وهي تعد أكبر لجنة مشتركة في تاريخ البرلمان العربي نظرا لأهميتها ودورها المنشود ، وبالفعل بدأت اللجنة في وضع خطة عمل وإستراتيجية للتحرك وبناء العلاقات المؤسسية مع الشركاء علي المستويات العربية والإقليمية والدولية، وهذا ما انعكس في الشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي في التطبيق الخاص بالبرلمانيين والمتعلق بمكافحة الإرهاب وتعريب كافة الوثائق الدولية التي تعين البرلمانيين في أعمالهم، كما قام البرلمان العربي بالتنسيق مع كل من الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط والمجموعة البرلمانية لدول الساحل الإفريقي ونتج عن هذا التعاون إصدار نداء الساحل من القمة البرلمانية العالمية الأولي لمكافحة الإرهاب، ولدينا خطة تحرك وشراكات هامة نسعي لإنجازها خلال دور الانعقاد الجديد للبرلمان العربي والذي يبدأ في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم.

ويقدم المركز حالياً أول دبلومة تطبيقية تستهدف البرلمانيات، ويشارك بها أكثر من 60 عضوة يمثلون 15 برلماناً عربياً. وهناك خطة عمل متكاملة لمركز الدبلوماسية البرلمانية يسعي لتقديمها خدمة للعمل العربي المشترك.

وتقدم النائب علاء عابد للمشاركين فى المؤتمر بالشكر والتقدير على مشاركتكم، وأدواركم الداعمة والمساندة للبرلمان العربي من خلال مجالسكم الوطنية، وأتنمي لكم برنامجاً متميزاً وزاخرا بأدوات جديدة ومبتكرة للعمل البرلماني بما يساهم على التميز في الأداء البرلماني العربي، داعيا الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير وعزة ونصر أمتنا العربية.

ومن جانب نقل المستشار احمد مناع امين عام مجلس النواب المصري، تحيات رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي للمشاركين في اجتماع الاول لأمناء البرلمانات العربيه معربا عن سعادته بالمشاركة بالمؤتمر الاول لأمناء والامناء المساعدين للبرلمانات العربية ، قائلا في البداية لابد أن نؤكد على اهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب المصري ، ان الدبلوماسية البرلمانية لها دور كبير ولابد من تفعيل دور البرلمانات العربية ، والتعاون بينا وتبادل الخبرات ،و تفعيل دور البرلمان العربي في مواحهة اي تحديات كما حدث مع البرلمان الاوروبي وابراز الدور البرلماني العربي .

جاء ذلك بحضور المستشار أحمد مناع امين عام مجلس النواب المصري، ايمن الباروت الامين العام للبرلمان العربي للطفوله، عز الدين العنسي ، عبدة سعيد الامين العام لمجلس الشوري بالجمهورية اليمنية عز الدين العنسي مساعد الامين العام لمجلس الشوري اليمني اللواء طارق نصير مجلس الشيوخ المصري ، النائبة شادية خضير،كريم عبد الرازق رئيس مركز الدبلوماسية البرلمانيه ، والمستشار كامل شعراوي الامين العام للبرلمان العربي،والمستشار محمد عبد الله مستشار وزير الشباب والرياضة