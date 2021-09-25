فيديو.. التموين تنشر برومو افتتاح أول مركز إقليمى لسلامة الغذاء

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لوزارة التموين برومو تطوير مركز سلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذى افتتحه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قبل أيام.





حضر الافتتاح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، وعبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشريف قلينى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومجدى الشاطر، ناىٔب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور مدحت البيومى، مدير مركز تطوير وسلامة الغذائية لتطوير وسلامة الغذاء.

ويقع مركز تطوير وسلامة الغذاء بمدينة قها بمحافظة القليوبية على مساحة 3.600 ألف متر، وبتكلفة تطوير تصل إلى 90 مليون جنيه.

ويعد الأول إقليميًا لتغطية 27 محافظة، ويقدم 975 نوعًا من التحاليل التى تستغرق يومًا واحدًا فى الفحص لكل تحليل، مشيرا إلى المركز يضم 9 معامل منهم: (معمل متبقيات المبيدات، ومعمل لاختبار المعادن والمياة وهجرة المواد البلاستيكية، ومعمل للاختبارات البيولوجية، ومعمل للاختبارات الكيميائية.. بالإضافة إلى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى، ووحدة تقدير السموم الفطرية، ووحدة تقدير العقاقير البيطرية، ووحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلاً عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية).

ويضم المركز وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين فى مجال الأغذية والرقابة على الأغذية.