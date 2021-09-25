صور- الانتهاء من تطوير كبارى مشاة المطحن والمطافى جنوب الجيزة

جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، أعمال تطوير ورفع كفاءة كبارى مشاة المطافى والمطحن بشارع ربيع الجيزى وهى التى تربط بين أحياء العمرانية وجنوب الجيزة وبين مناطق المنيب والبكباشى والقصبجى، كما تابع أعمال التطوير التى تم الانتهاء منها، والتى شملت رفع كفاءة السلالم وتدعيمها بالرخام والمساند الحديدية بالإضافة إلى تركيب كشافات إنارة ليد وطلاء جسم الكوبرى والممرات ومقاعد الجلوس وتركيب كاميرات مراقبة بالكبارى بالكامل لتدعيم عناصر الأمان.

وكلف المحافظ، رئيس حى جنوب، بضرورة تخصيص ورديات عمل لمتابعة حالة النظافة بالكوبرى على مدار اليوم وعدم السماح بتواجد المخلفات مع الاهتمام برفع كفاءة محيط الكبارى من حيث أعمدة الإنارة ورفع أى مخلفات.

وخلال الجولة حرص المحافظ على تفقد ممرات كبارى المشاة، مشدداً على عدم السماح بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين لعدم إعاقة حركة المارة، مشددا على ضرورة استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة كبارى المشاة بكافة قطاعات المحافظة للتسهيل على المواطنين.

وعقب الجولة حرص محافظ الجيزة على تفقد حالة النظافة والإشغالات بشوارع ربيع الجيزى والبحر الأعظم و6 أكتوبر وميدان الجيزة، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات وعدم السماح للمطاعم بالتعدى على الطريق العام.