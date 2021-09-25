جدة - نرمين السيد - نجحت الدولة المصرية، فى زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات على مساحة نحو 250 فدانا باستخدام أساليب الميكنة فى الزراعة، محققة أعلى إنتاجية للفدان تقدر بنحو 15 قنطارا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. إنجاز مصرى فى زراعة القطن قصير التيلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.