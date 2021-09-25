إنفوجراف.. خطوات الحصول على رخصة عربة مأكولات بالقاهرة

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جدة - نرمين السيد - ووضعت المحافظة مجموعة من الشروط الهامة، للحصول على عربة، تضمنت: أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية ومن سكان القاهرة، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون عوقب جنائيا.
واشتطرت المحافظة تقديم شهادة معتمدة من الهيئة العامة لسلامة الغذاء، والموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث، وصحيفة حالة جنائية حديثة لا تتعدى 3 أشهر.
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