إنفوجراف.. آليات تقدير نجاح طلاب رابعة ابتدائى فى التقييم الجديد

جدة - نرمين السيد - ويؤدى الطالب 3 اختبارات فى الترم الواحد، ويخصص 30 درجة على اختبار الشهرين الأول والثانى، كما يخصص 35 درجة على المهام الأدائية. وحدد القرار الوزارى المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائى بمدارس التعليم العام: "الرسمية - الرسمية للغات - والرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعَيها العربى واللغات".

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