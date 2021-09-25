أسماء الأساقفة المشاركين فى تدشن كاتدرائية مار جرجس بالخطاطبة

جدة - نرمين السيد - وجرى تدشين 3 مذابح على أسماء عدد من القديسين، وأيقونة حضن الآب البانطوكراتور، وحامل الأيقونات الأيكونوستاس.

وأزاح قداسة البابا، لدى وصوله الدير، الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشين الكاتدرائية والمكتوبة باللغتين العربية والقبطية.

شارك فى صلوات التدشين من أحبار الكنيسة، إلى جانب الأنبا مينا أسقف ورئيس الدير، والأنبا أبرآم، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، والأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح ورئيس دير الشهيد مارمينا بالجبل المعلق بأبنوب، والأنبا دانيال، أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس، والأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

كما شارك الأنبا أولوجيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديرى القديس الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

كما شارك فى الصلوات القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل البطريركية بالقاهرة، والقمص أبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، ومجمع رهبان الدير، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.