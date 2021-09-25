رئيس لجنة الثقافة بالشيوخ يؤكد أهمية توعية الشعوب العربية بمجريات الأحداث وتطوراتها...

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أهمية دور لجان الثقافة والإعلام في مجلسي الشيوخ المصري والنواب الأردني، في العمل المشترك على توعية الشعوب العربية بمجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الوعي يأتي نتاجًا للتطور المهم الذي شهدته وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة وما يتطلبه ذلك من أهمية العمل على تطوير التشريعات الناظمة على النحو الذي تبنته الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة والنائبة سها سعيد وكيل اللجنة والنائب محمود القط أمين سر اللجنة، مع وفد لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب الأردني برئاسة النائب عمر الزيود رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، والدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، وذلك بمناسبة زيارة الوفد الأردني إلى القاهرة للوقوف على الإنجازات التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية، ويأتي هذا اللقاء في إطار توطيد العلاقات بين البرلمانيين في الدولتين.

وقد وقفت اللجنة دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الأسبق.

ورحب الدكتور محمود مسلم بالوفد البرلماني الأردني، مؤكدا أهمية تلك الزيارة التي تأتي استكمالا للتواصل المستمر بين القيادتين السياسيتين في البلدين.

من جانبه أكد الدكتور عمر الزيود، عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين المصري والأردني، مشددا على أهمية التواصل المستمر بين البرلمانيين في الدول العربية لتعميق هذا الترابط، وتوسيع مجالاته، وتبادل الخبرات والتجارب، خاصة في مجال اهتمام اللجنتين (الثقافة والإعلام والسياحة والآثار)، وذلك وصولا إلى تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ليس فقط على مستوى العلاقات المصرية الأردنية وإنما على مستوى المنطقة العربية برمتها.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إبراهيم أبو ذكري، أهمية هذه الزيارة لاطلاع الوفد الأردني على مجريات العمل داخل البرلمان المصري بوجه عام، ودور لجنة الثقافة والإعلام على وجه الخصوص، منوها بالدور الذي يقوم به اتحاد المنتجين العرب في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وهو ما يفرض على مؤسسات المجتمع المدني تحمل مسئوليته.

وقد توافق الجانبان على أهمية العمل على تأسيس مركز إعلامي مشترك موحد يكون تابع لجامعة الدول العربية، كما تم طرح فكرة إعداد أجندة عمل تهدف إلى توسيع أطر التبادل السياحي بين مصر والأردن.

وأعرب الجانبان عن سعادتهما بهذا اللقاء، متمنيين استمرار تبادل الزيارات والتعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات خاصة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.