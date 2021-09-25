السفارة المصرية في موريشيوس تقيم ندوة موسعة حول ”أهمية الحفاظ على المياه”

أقامت السفارة المصرية في موريشيوس ندوة حول المياه وأهمية الحفاظ عليها، بمشاركة Eddie Boissezon نائب رئيس الجمهورية الموريشي، و Kavydass Ramano وزير البيئة وإدارة المخلفات الصلبة وتغير المناخ، وبرلمانيون، وأكاديميون، وإعلاميون، وذلك بالتعاون مع مجلس الأديان الموريشي.
ألقت السفيرة د. علياء سمير برهان،
سفيرة مصر لدى موريشيوس، كلمة في مُستهل الندوة ركزت فيها على أهمية تعاون المجتمع الدولي لحماية البيئة والمحافظة على المصادر المحدودة من المياه في العالم والتكاتف سوياً لتجنب أي فقر مائي قد يحدث مستقبلاً.
ومن جانبه، أعرب السيد Eddie Boissezon نائب رئيس جمهورية موريشيوس عن سعادته بحضور هذا الحدث الذي يتناول موضوعاً حيوياً ومهماً. كما أشار Robert Banamwana ممثل مكتب الأمم المتحدة في موريشيوس إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة احتفالاً باليوم العالمي للمياه في مارس 2021، مبرزاً حتمية التحرك الجماعي لتأمين الحق في المياه، وهو أحد الأهداف التنموية المستديمة في أجندة 2030، مشدداً على أهمية تحقيق التعاون الدولي من أجل وضع أنظمة للحوكمة الرشيدة والفعالة لدورة المياه، لاسيّما في مواجهة بعض التحديات المتمثلة في ظاهرة تغير المناخ، وذلك من أجل الحيلولة دون وقوع الصراعات التى تهدد السلم والأمن الدوليين.
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